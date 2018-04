Dit fietsopstappunt is tablet, oplaadpunt en picknickplek in één

De VVV heeft een groot touchscreen in het opstappunt laten zetten. Daarin kunnen wandelaars en fietsers routes uitstippelen. "Het scherm geeft ook handige tips", legt Jeroen Woudenberg van VVV Zeeland uit. "Omdat hij verbonden is met het internet, denkt hij na. Dus als het hard regent zal hij je niet aanraden een strandwandeling te maken, maar zoekt hij een binnenactiviteit in de buurt."

Een duurzaam oplaadpunt

De VVV Zeeland, de Provincie en ontwikkelaar Ecotap hebben anderhalf jaar gewerkt aan het opstappunt. Het is gemaakt met technologie die ook in elektrische auto's en elektrische oplaadpalen zit, maar wel duurzaam: door de zonnepanelen op het dak is het zelfvoorzienend.

Ik heb hem speciaal voor de opening nog opgepoetst"" Kees Boer

Het opstappunt glimt aan alle kanten. "Ik heb hem speciaal voor de opening nog opgepoetst", vertelt Boer. "Hij is groot, maar wel echt Zeeuws: gemaakt om op te gaan in de natuur en heel degelijk." In totaal moeten er tien fietsopstappunten komen in Zeeland.