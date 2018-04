Deel dit artikel:











Siebe Schets in selectie Go Ahead Eagles

De uit Vlissingen afkomstige voetballer Siebe Schets is door zijn club Go Ahead Eagles opgenomen in de selectie voor het duel tegen FC Eindhoven van morgen. Het is voor het eerst dat Schets deel uitmaakt van de wedstrijdselectie van de club uit Deventer.

Siebe Schets (r) in het shirt van Go Ahead Eagles (foto: Orange Pictures) Schets krijgt van trainer Jan van Staa een kans omdat Go Ahead Eagles kampt met veel afwezigen. Normaal gesproken speelt Schets voor de beloften van de club uit Deventer. In dat team scoort de spits de laatste tijd regelmatig. Schets (20) staat onder contract bij FC Twente, maar is verhuurd aan Go Ahead Eagles. Als Schets speeltijd krijgt tegen FC Eindhoven maakt hij zijn debuut in het betaald voetbal. Zijn contract bij FC Twente loopt na dit seizoen af en wordt niet verlengd. Schets speelde sinds 2013 in de jeugdopleiding van FC Twente. Daarvoor kwam hij uit voor JVOZ in Vlissingen. Lees ook: 'Schets op huurbasis naar Go Ahead Eagles'