Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures)

Deelname Tolhoek aan Giro hoogst onzeker

Tolhoek heeft al enige tijd last van een knieblessure. In maart moest hij zich afmelden voor de Ronde van Catalonië. Nu is Tolhoek door zijn ploeg Team LottoNL-Jumbo niet in de selectie voor de Amstel Gold Race opgenomen voor komende zondag. Ook doet hij niet mee aan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

"Ik had een ontsteking aan een pees. Die pees hecht aan mijn knie en precies daar is-ie ontstoken geweest. Ze noemen het een runnersknee", vertelt Tolhoek. De blessure is waarschijnlijk ontstaan door een verkeerde houding op de fiets.

Gevolg is dat Tolhoek veel achterstand heeft opgelopen. "Ik heb bijna vier weken niets gedaan en kan nu nog niet voluit trainen."

Daardoor komt deelname aan de Ronde van Italië in gevaar. "Je moet daar fit aan de start staan. Het is geen kermiskoers. Het wordt bijna onmogelijk om mee te doen."