De burgemeester is hier ook een beetje wethouder

Marcel Delhez is burgemeester van Noord-Beveland (foto: OZ)

Burgemeester beheert de centen

Opvallend is dat burgemeester Marcel Delhez ook een beetje wethouder is. Hij beheert de komende vier jaar de financiën van de gemeente. "Dat doe ik alleen onder strikte voorwaarden. "De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenteraad en niet bij mij. Ik zal alleen kijken hoeveel geld er beschikbaar is."

De nieuwe coalitie kreeg al meteen kritiek te verwerken. D66 verweet Noord-Bevelands Belang, de grootste partij in de gemeente, dat de coalitie niet de gewenste verantwoordelijkheid neemt maar de financiën bij de burgemeester onderbrengt. Yvonne van der Maas van NBB verweerde zich door uit te leggen dat het de bedoeling is, dat de gemeenteraad de komende jaren als een geheel optrekt. Daardoor kan de burgemeester prima de centen beheren.

Met die gedachte in het achterhoofd wordt op de naambordjes van de wethouders niet meer vernoemd van welke partij ze zijn. "Als de gemeenteraad samen besluiten neemt, is dat niet nodig", luidt de uitleg.

Piet de Putter

Tijdens de raadsvergadering werd afscheid genomen van Piet de Putter van de VVD. Hij zat twintig jaar in de Noord-Bevelandse politiek. Eerst als raadslid en daarna als wethouder. In de nieuwe samenstelling maakt de VVD geen deel uit van de coalitie. Dat is voor het eerst sinds 1995, toen de gemeente Noord-Beveland werd opgericht.