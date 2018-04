Probleem met riool? Meld het aan de omroep

Wateroverlast vorig jaar februari in Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Ook wordt de vraag gesteld: doe jij er zelf ook wat aan in je eigen tuin. Met andere woorden ben je bereid om een deel van de bestrating uit je tuin te halen en te vervangen door groen, zodat het regenwater niet naar het riool hoeft te stromen?

De meeste vragen in de riool-enquête gaan over de problemen in de eigen buurt met het riool en of de gemeente er voldoende aan heeft gedaan. De enquête is een samenwerking tussen Omroep Zeeland, de ander twaalf regionale omroepen in ons land en de NOS.

Verschillen

Het riool in de bebouwde kom wordt (deels) betaald uit de gemeentelijke rioolheffing. Er zijn grote verschillen per gemeente. Ga met de muis over onderstaande kaart en bekijk per gemeente de details. Alle cijfers zijn verzameld door het COELO, het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van Lagere Overheden in Groningen.

Voor deze vergelijking is alleen gekeken naar wat een meerpersoonshuishouden in de betreffende gemeente betaalt. Ook is berekend hoe dit tarief sinds 2014 zich heeft ontwikkeld. Alleen in Tholen is de rioolheffing iets afgenomen. De website van het COELO heeft ook de cijfers over de tarieven voor éénpersoonshuishoudens.

Moet de gemeente waar u woont misschien méér doen tegen wateroverlast? Ook wordt de vraag gesteld of u in dat geval bereid bent méér rioolheffing te gaan betalen. Omroep Zeeland benadert ook de dertien Zeeuwse gemeenten om te vragen wat ze (eventueel) aan de problemen doen.

