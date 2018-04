Zeeland wordt wakker: vrijwilligerstekort bij musea, rioolproblemen en knieblessure Tolhoek

(foto: Omroep Zeeland )

Vrijwilligerstekort

Veel Zeeuwse musea werken nu met oudere vrijwilligers. Als die ermee stoppen, ontstaat er een probleem, zo wordt verwacht. Nu al is het moeilijk om vrijwilligers te vinden en omdat we langer moeten doorwerken wordt dat alleen maar steeds lastiger.

Wateroverlast na hoosbui in Yerseke - kinderen in volgelopen straat (foto: Omroep Zeeland)

Rioolenquête

Een zware hoosbui en vervolgens wateroverlast in de straat of zelfs in de tuin of in huis? Misschien heeft het riool in uw straat te weinig capaciteit. Omroep Zeeland gaat dit soort problemen in kaart brengen met een enquête. Dus vul de enquête in.

Wethouders Pim Schenkelaars (NBB), Anja Slenter (CDA) en Adrie van der Maas (SGP) (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder en burgemeesters van start

Noord-Beveland is de eerste gemeente in Zeeland waar het nieuwe college van burgemeester en wethouders aan de slag is gegaan. Voor een overvolle publieke tribune nam Piet de Putter na twaalf jaar afscheid als wethouder.

Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures)

Knieblessure Tolhoek

Wielrenner Antwan Tolhoek komt de komende voorjaarsklassiekers niet in actie voor Team LottoNL-Jumbo. De renner uit Yerseke heeft nog teveel last van een knieblessure. Ook staat zijn deelname aan de Ronde van Italië op de tocht.

Saharazand voor de zon boven Oost-Souburg (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

Het weer:

Vanmorgen hangt er plaatselijk nevel of mist. Verder is er ook geregeld ruimte voor de zon. Vanmiddag zal overal de zon zo nu en dan doorbreken. Later op de dag is een lokale bui echter niet uitgesloten. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidoost, later zuidwest en het wordt 14 graden aan zee tot 17 graden in Zeeuws-Vlaanderen.