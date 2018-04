Nog steeds vraagtekens rond zaak bewusteloze man Terneuzen

De man werd vlakbij het hotel aan de Churchilllaan gevonden. (foto: Google Maps)

"Het is nog een groot mysterie wat de man is overkomen", vertelt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. Vaststaat is dat de 41-jarige man samen met zijn broer 's avonds enkele horecagelegenheden bezocht. Kort na middernacht vertrokken de mannen vanuit café Bee aan de Noordstraat in de richting van het Oostelijk Bolwerk in Terneuzen.

Niet veel later werd de man bewusteloos op straat gevonden. De politie heeft inmiddels verschillende getuigen verhoord, maar er ontbreken nog stukjes in het verhaal. De broer kon geen goeie verklaring afleggen en het slachtoffer zelf is nog niet in staat om iets te verklaren. "Ook de aard van de verwondingen geeft ons niet veel informatie", zegt Uytdehage. "Het kan een ongeluk zijn geweest, de man kan medisch onwel zijn geworden, maar het kan ook om een misdrijf gaan. Dat willen we uitsluiten."

Getuigen gezocht

Rechercheurs zijn op zoek naar mensen die op bewuste avond tussen 23.00 en 00.30 uur op het parkeerterreintje aan de Scheldeboulevard, ter hoogte van de rotonde aan de Churchillaan, zijn geweest. De inzittenden van twee personenauto's die tussen 00.00 en 00.15 uur over de rotonde hebben gereden, worden specifiek genoemd.

De twee mannen hebben allebei een groot postuur. De ene man heeft kort haar, en droeg een bril en een rode jas. De andere man is kaal en droeg een zwarte jas. Beide mannen waren onder invloed van alcohol en 'onvast ter been' volgens de politie.

