Deze zwarte katten brengen alleen maar geluk, zelfs op vrijdag de dertiende

Jewel en Robijn (foto: Stichting Scheldekat)

'Alles behalve een zwarte'

Het is volgens de asiels erg moeilijk om zwarte katten te plaatsen. Doordat ze zwart zijn, zouden ze minder mooi overkomen op foto's, is het vooroordeel. In deze tijd van Instagram, Facebook en Snapchat is het al dan niet fotogeniek zijn toch ook een belangrijke voorwaarde voor veel toekomstige katteneigenaren.

Mede daardoor blijven de asiels vaak met de zwarte katten zitten. Ze krijgen regelmatig te horen: "Ik wil alles, behalve een zwarte." Terwijl de katjes hieronder toch hartstikke leuk op de foto staan, of niet dan? We hebben alle zwarte katten in de Zeeuwse asiels voor je op een rijtje gezet, op alfabetische volgorde:

Août (foto: Stichting KatteKUS)

Août

Dit jonge katertje was samen met zijn moeder, oma en halfzusje ergens achtergelaten. Hij was heel erg ziek en heeft voor zijn leven moeten knokken. Dat is gelukt en hij heeft zich nu volgens zijn verzorgers ontwikkeld tot een hele lieve sociale kat die op zoek is naar een nieuw baasje. Hij kijkt een beetje scheel, maar misschien kun jij daar, net als hijzelf, overheen kijken en ben jij zijn nieuwe baasje, die hem wel waardeert en hem niet aan de kant van de weg dumpt.

Stichting KatteKUS

Dik Duimpje (foto: Dierenasiel Walcheren)

Dik Duimpje

Deze schuwe kat werd gevonden met een wond op zijn voorpoot en een vergroeiing. Hij is geen aanhankelijke knuffelkat, maar er is vast iemand die hem ondanks zijn ongelukkige start in het leven een warm thuis kan aanbieden.

Dierenasiel Walcheren

Dixie (foto: Stichting KatteKUS)

Dixie

Haar vorige eigenaar heeft altijd goed voor Dixie en meerdere andere katten gezorgd, maar na zijn overlijden kwamen ze allemaal op straat terecht. Dixie bleek erg moeilijk te vangen. Uiteindelijk liep ze hoogzwanger de vangkooi in en is ze bevallen van Bertje, Boaz en Basje. Door haar tijd op straat was ze in het begin nog wat verwilderd, maar ze is inmiddels weer helemaal bijgetrokken en is nu volgens haar verzorgers een hele lieve huiskat, waarvoor ze graag weer een nieuw baasje zouden willen vinden.

Stichting KatteKUS

Jazzy en Lot (foto: Dierenasiel Walcheren)

Jazzy en Lot

Voor deze twee zusjes zou het asiel het liefste één thuis willen vinden. Lotje is de zwart-witte en Jazzy is helemaal zwart. Ze zijn op de foto duidelijk nog een beetje onder de indruk van hun nieuwe omgeving in het dierenasiel, maar volgens de vrijwilligers komen ze inmiddels graag kroelen nu ze wat meer op hun gemak zijn.

Dierenasiel Walcheren

Jewel en Robijn (foto: Stichting Scheldekat)

Jewel en Robijn

Robijn gaat altijd als eerste op onderzoek uit, Jewel is wat afwachtender, De stichting wil de twee kittens het liefste samen in één huis plaatsen. Honden zijn, mits ze gewend zijn aan katten, geen probleem voor deze twee doerakken.

Stichting Scheldekat

Miep-Trudy (foto: Stichting KatteKUS)

Miep-Trudy

Deze warmteliefhebber is dan wel al een ouwetje, maar vooral zomers zit er nog meer dan genoeg pit in. Op deze foto zou je dat misschien niet zeggen, maar ze staat hier dan ook nog in de winterslaap-modus. Als jij een huis hebt met meer dan genoeg warme plekjes, dan is Miep-Trudy misschien wel dé kat voor jou!

Stichting KatteKUS

Olly (foto: Dierenasiel Schouwen-Duiveland)

Olly

Deze kroelkater van acht jaar heeft een neurologische aandoening waardoor hij soms zijn evenwicht verliest en door zijn achterpoten zakt. Hij lijkt daar verder geen last van te hebben, klimmen op de krabpaal en eraf springen gaat hem goed af. Op schoot kruipen gaat ook prima. Wie weet ligt deze lieve kat binnenkort bij jou op schoot te spinnen.

Dierenasiel Schouwen-Duiveland

Ricky en Mennie (foto: Stichting Scheldekat)

Ricky en Mennie

Deze twee broers zoeken samen één nieuw thuis. Ricky is de aanhankelijke van de twee, al houdt hij er niet zo van om opgepakt te worden. Mennie is nog wat verlegen, maar wie weet kan jij hem letterlijk en figuurlijk uit zijn tent lokken.

Stichting Scheldekat

Sarretje (foto: Dierenasiel De Bevelanden)

Sarretje

De komst van kinderen en van een nieuwe hond werd deze schootkat te veel. Kan hij op jouw schoot komen uitrusten?

Dierenasiel De Bevelanden

Shamira (foto: Dierenasiel Walcheren)

Shamira

Dit lieve katje is een beetje verlegen, maar als ze jou kent, komt ze graag bij je op schoot liggen. Overigens zijn er al mensen die interesse hebben getoond in haar. Dus reageer snel, want voor je weet is ze al weg naar een nieuw baasje.

Dierenasiel Walcheren

Poes Rambo bij Dierenasiel De Bevelanden in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Naast alle zwarte katten hebben de asiels ook nog genoeg andere katten die wachten op een nieuw thuis. Maar aangezien zwarte katjes zo moeilijk aan een nieuw baasje komen, is deze vrijdag de 13e hét uitgelezen moment om zo'n zwarte poes of kater een tweede kans in het leven te bieden.

Over de oorsprong van dit bijgeloof De traditie van vrijdag de 13e als ongeluksdag heeft meerdere mogelijke oorzaken. Zo is in de bijbel vrijdag de dag dat Jezus gekruisigd werd. Verder zouden Adam en Eva op een vrijdag uit het paradijs verbannen zijn. En Jezus had twaalf apostelen, wat wordt gezien als een volmaakt getal. Twaalf plus één is dat dus niet. Daarom zou het getal dertien een ongeluksgetal zijn. Een andere mogelijke verklaring is dat op vrijdag de dertiende oktober 1307 in Frankrijk alle Tempeliers op bevel van Philips de Schone werden gearresteerd, op grond van valse beschuldigingen. Dit was de opmaat voor de uiteindelijke vernietiging van de Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomo, beter bekend als de Tempeliers. Volgens die lezing is men sindsdien vrijdag de dertiende blijven zien als ongeluksdag.

Waar het bijgeloof ook vandaan komt, er klopt in ieder geval niets van. We zochten in 2015 al voor je uit of er op die dag meer schade ontstond of meer mensen gewond raakten en dat bleek niet het geval: op vrijdagen die op de 13e van de maand vallen, komen bij de Zeeuwse verzekeraar ZLM niet meer schademeldingen binnen dan op andere dagen en ook in de Zeeuwse ziekenhuizen is dan niet drukker dan op andere dagen.

Relatief nieuw in Zeeland

Sowieso is de traditie van vrijdag de 13e in Zeeland een relatief nieuw gegeven. Het bijgeloof over die pechdag kreeg pas voet aan de grond in onze provincie na de Tweede Wereldoorlog. Voor die tijd zijn er geen of bijna geen verwijzingen naar dat bijgeloof in Zeeuwse bronnen.

Lees ook: