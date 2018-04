Deel dit artikel:











Terneuzenaar op pad: dronken en zonder rijbewijs

De politie heeft gistermiddag in Terneuzen een dronken automobilist van de weg gehaald. De 41-jarige man uit Terneuzen had in de Rossinistraat enkele geparkeerde auto's beschadigd. De Terneuzenaar was niet in bezit van een geldig rijbewijs.

Blaastest - archief - (foto: Politieteam Oosterscheldebekken) De politie werd rond 15.00 uur gealarmeerd door buurtbewoners. Toen de agenten arriveerden was de man al uit zijn auto uitgestapt. De Terneuzenaar werd iets verder in de Rossinistraat aangehouden. Auto in beslag genomen Omdat de Terneuzenaar al vaker betrapt was op rijden onder invloed en zonder rijbewijs werd door de officier van justitie besloten dat de auto waarin de man reed in beslag moest worden genomen. De man zelf kreeg een proces-verbaal mee.