Nieuwe datum voor afgeslankt criterium Oud-Vossemeer

Ronde van Oud-Vossemeer werd in maart afgelast vanwege sneeuwval en gladheid (foto: Omroep Zeeland)

Op zaterdag 17 maart besloot de organisatie om de Ronde van Oud-Vossemeer niet te rijden. Het parcours was door het slechte weer te glad waardoor de organisatie de veiligheid van de deelnemers niet kon garanderen.

Extra zuur

Dat het criterium niet doorging was bijzonder, want slechts één keer eerder werd de Ronde van Oud-Vossemeer niet gereden. Dat was in 1953, net na de Watersnoodramp. De afgelasting was extra zuur omdat de Ronde van Oud-Vossemeer zeventig jaar bestaat.

Sinds de afgelasting heeft het wielercomité onder leiding van Frank Hommel gezocht naar een nieuwe datum. In samenspraak met de wielerunie KNWU is nu donderdag 14 juni vastgesteld als nieuwe datum. Er staan dan slechts twee wedstrijden op het programma.

Ronde van Oud-Vossemeer

programma 18.00 uur junioren 19.45 uur B-amateurs/sportklasse

Geen vrouwen en elite/beloften

Dat betekent dat er geen criterium voor vrouwen en elite/beloften gereden wordt. "De junioren en B-amateurs komen uit de nabije omgeving. Bij een avondcriterium voor vrouwen en elite/beloften is het nog maar de vraag of de renners dan uit het land naar Oud-Vossemeer komen", aldus Hommel. "We moesten een keuze maken en het belangrijkste is dat er gereden wordt."

