Vlissingen is schatgraverij beu

Strandje bij Oranjemolen (foto: Leo Viergever)

Op archeologische locaties mag je niet zonder toestemming van de gemeente graven. Het scheepswrak bij de Oranjemolen ligt onder water en zand. Zolang het bedekt blijft, blijft het goed geconserveerd en dat wil de gemeente graag zo houden.

Het is nog niet bekend welk schip er precies ligt. Volgens de Walcherse Archeologische Dienst gaat het om een klein vaartuig van maximaal 14 meter lang en 4,5 meter breed. Op hun website schrijft de dienst dat het op basis van de grootte en de spanten een Vlaamse viskotter uit de negentiende eeuw zou kunnen zijn.

'Het is geen hoogaars, maar een Frans schip'

Een van amateurarcheologen tegen wie de aangifte gericht is, is Peter Hendrikse uit Vlissingen. Tenminste, daar gaat hij vanuit. "Ik heb erover gelezen in de media, maar officieel heb ik nog niks gehoord." Hendrikse is verbolgen dat er nu maar één kant van het verhaal naar buiten komt. Volgens hem ligt het wrak veel minder bedekt dan de gemeente zegt en heeft hij al zijn vondsten gemeld bij de Walcherse Archeologische Dienst (WAD). De WAD bevestigt dat.

Hij verwijt de gemeente desinteresse in het wrak en zegt dat het waarschijnlijk om een totaal ander soort schip gaat dan tot nu toe werd aangenomen. "Het schip is zes meter breed en minimaal 25 meter lang. Waarschijnlijk is het een Frans schip uit de tijd van Napoleon. Mijn conclusie is dat het mogelijk op het strand lag voor onderhoud, toen het in 1809 door de Engelsen werd beschoten." De amateurarcheoloog vond in totaal acht kanonskogels in en rond het schip.

Uit de hand gelopen

Wel geeft hij aan dat het graven uit de hand liep. "Omdat het in maart in de krant heeft gestaan, kwamen er steeds meer mensen graven. Dat ging op den duur te ver en toen kregen we ook een waarschuwingsmail van de WAD, dat we moesten stoppen met graven. Ik heb dat aan zoveel mogelijk mensen meegegeven."

Via de WAD deed Hendrikse het verzoek om het schip officieel verder te mogen onderzoeken. "En toen kwam de aangifte van de wethouder. Dit is een mes in m'n rug." De gemeente Vlissingen zegt de uitslag van de aangifte af te wachten.

Tóch onderzoek naar het schip

Nu een deel van het wrak zonder toestemming is uitgegraven, moet de gemeente het wrak onderzoeken en maatregelen nemen om versneld verval tegen te gaan. Maandag zal het ADC ArcheoProjecten het uitgegraven deel in kaart brengen en de vondsten die er liggen conserveren. Daarna wordt het wrak weer toegedekt met zand.