Brandveiligheid niet in orde: Den Dullaert per direct gesloten

Gemeenschapscentrum Den Dullaert in Hulst is per direct gesloten. Volgens de gemeente Hulst voldoet het gebouw niet aan de minimumeisen voor brandveiligheid.

Den Dullaert in Hulst (foto: Omroep Zeeland) Uit onderzoek van de gemeente bleek onder meer dat de scheidingsconstructies in het gebouw onvoldoende brandwerend zijn en er geen goede vluchtroutes waren. Onveilige situatie De eigenaar van het gebouw, stichting Den Dullaert, was eerder door de gemeente op de gebreken gewezen. Bij controle vandaag - dertig dagen later - bleek de situatie niet te zijn veranderd. De deuren van Den Dullaert zijn vervolgens afgesloten en verzegeld. Het gebouw mag pas weer open als de gebreken zijn aangepakt. De gemeente gaat met gebruikers van het centrum zoeken naar alternatieve locaties in de gemeente Hulst.