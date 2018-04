Iedereen verdient gelijke kansen bij Roompot

Götz is één van de 30 mensen met een beperking die in dienst zijn van het Zeeuwse bedrijf. Hij heeft een spierziekte, waardoor hij in een rolstoel zit. "Tijdens het werk heb ik geen last van mijn beperking. Ik kan alles doen, maar wordt wel snel moe." Daarom werkt hij drie dagdelen in de week. "Zo kan ik toch werken en heb ik genoeg tijd om uit te rusten", aldus Bob.

In de toekomst wil Roompot meer mensen met een beperking aannemen. "Supergoed", vindt hij. "Iedereen verdient gelijke kansen." Om dat voornemen kracht bij te zetten tekende Roompot Vakanties donderdag samen met Dow het Charter Diversiteit. Zij verklaren daarmee aan de slag te gaan met diversiteit op de werkvloer.

"Wij vinden het belangrijk dat ons werknemersbestand een afspiegeling is van ons gastenbestand", zegt HR Manager van Roompot Vakanties Mandy van Belzen. "Mensen met een beperking kijken soms anders tegen dingen aan. Een voorbeeld is de toegankelijkheid van onze parken voor mensen in een rolstoel. Een medewerker in een rolstoel kan daar beter over oordelen dan iemand die niet in een rolstoel zit."

Geschikt voor rolstoel

Daar kan Götz als rolstoelbezitter over meepraten. "Ik krijg regelmatig vragen via de chat of de huisjes wel geschikt zijn voor een rolstoel. Of dat er faciliteiten zijn voor mensen met een beperking. Ik ben in veel van onze parken geweest, dus daar weet ik meestal wel antwoord op."

Götz is maar wat blij dat hij een baan heeft weten te vinden. "Ik heb na mijn studie anderhalf jaar thuis gezeten. Dat werd al gauw saai. Nu ik werk heb en onder de mensen kom waardeer ik mijn vrije tijd veel meer."

Meer vrouwelijke managers

Met het tekenen van het charter geeft het bedrijf aan het aantal mensen met een beperking in de toekomst uit te willen breiden. Van Belzen: "We willen dat straks op al onze parken iemand werkt met een beperking. Daarnaast willen we ook dat er meer vrouwelijke managers komen op onze parken."

Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring en richt zich op werkgevers uit de publieke en private sector. Door het Charter te ondertekenen, verbindt een bedrijf zich aan zelf-opgestelde doelen om diversiteit op de werkvloer te bevorderen. In Nederland is het Charter Diversiteit inmiddels getekend door 125 bedrijven en organisaties, waaronder Deloitte, Zeeland Refinery, Randstad, Omroep Zeeland, ABN AMRO en PostNL. Sinds donderdag hoort Roompot Vakanties dus ook in dat rijtje.