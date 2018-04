Deze kippen mogen weer naar buiten, maar ze durven nog niet echt...

In december werd in het hele land een ophokplicht voor pluimvee ingesteld, nadat op een eendenbedrijf in Biddinghuizen in Flevoland de extreem besmettelijk variant van vogelgriep werd vastgesteld. Volgens de ZLTO waren in Zeeland om zo'n acht a negen bedrijven van wie de kippen vanaf toen niet meer naar buiten mochten.

'Net mensen'

Vier maanden later kijkt Bastian Blok tevreden terwijl de eerste waaghalzen de sprong naar buiten maken. "Het zijn net mensen. Op een gegeven moment willen ze wat buitenlucht." Hij vond het de afgelopen maanden best lastig. "Natuurlijk wil je ze niet onnodig blootstellen aan de kans op vogelgriep. Maar het was wel een lange tijd."

Dat merkte Blok ook aan zijn kippen. Ze werden wat ontevredener, zochten afleiding. "Maar ook aan binnen blijven wennen ze. Nu moeten ze juist weer aan het buiten zijn wennen." De kippen houden van rust en regelmaat, zegt Blok. Om vaste tijden een eitje leggen, eten, scharrelen en nu dus weer buiten zijn. "Straks zijn ze er weer aan gewend dat het scherm om 10.00 uur omhoog gaat, loopt dat een half uur uit, worden ze onrustig."

Betere prijs

Blok is een biologische boer en verkoopt dus ook biologische eieren. Voor hem maakt het qua prijs niet uit of de kippen nu naar buiten mogen of niet. Bij collega's is dat wel het geval. Die krijgen voor een scharrelei minder dan voor een vrije-uitloop ei. Zij gaan er dus financieel ook op vooruit nu de ophokplicht voorbij is. Blok geniet vooral van het zicht zijn kippen weer buiten te zien scharrelen. "Ze zijn nu nog voorzichtig, maar moet je over een week eens komen. Dan vliegen ze naar achter de wei op."

Kippen weer naar buiten, ophokplicht voorbij (foto: Omroep Zeeland )

In oktober werd voor het laatst in Zeeland vogelgriep geconstateerd. Toen ging het om een kippenbedrijf in Sint Philipsland.

Extra hygiënevoorschriften

In maart werd al voor meerdere regio's in het oosten en zuidoosten de ophokplicht opgeheven. Vanaf vandaag voegen zich daar dus ook de andere regio's bij. Ook de verplichting voor bijvoorbeeld kinderboerderijen om hun pluimvee af te schermen gaat van tafel. De extra hygiënevoorschriften voor het betreden van stal en erf blijven wel nog van kracht.

De kans op besmetting met vogelgriep, dat wordt overgebracht door wilde watervogels, is volgens de experts die Minister Carola Schouten van Landbouw raadpleegde 'duidelijk afgenomen'. Ook in de buurlanden lijkt de uitbraak over het hoogtepunt heen.

