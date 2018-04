Kleine aanpassingen Turkeijeweg door waterschap

Auto's op de Turkeijeweg (foto: Omroep Zeeland)

De hoeveelheid voertuigen is wisselend volgens de meting. Het drukste deel van de Turkeijeweg is het stuk tussen de N61 en Waterlandkerkje. Daar rijden 3400 voertuigen per dag. Op andere delen van de weg is dat 2000 voertuigen. In vergelijking met tellingen uit 2010 zijn dat 500 voertuigen minder. Toen werd er volgens het waterschap gemiddeld ook harder gereden.Het waterschap is de verkeerssituatie opnieuw gaan bekijken nadat omwonende aan de bel trokken. Volgens hen wordt er op de Turkeijeweg erg hard gereden en is het wachten tot er doden vallen.

Geen drempels

Drempels of versmallingen komen er niet, maar er wordt wel gedacht aan extra waarschuwingsborden of visuele versmallingen. Dat kan met nieuwe belijning de weg een smaller gevoel geven. Het waterschap heeft de maatregelen in een gesprek en per brief met de omwonenden besproken. Volgens het waterschap was dat een goed gesprek.

Omroep Zeeland heeft de omwonenden nog niet kunnen bereiken voor commentaar.

