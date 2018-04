Hulplijn trekt aan de bel over lange wachttijden GGZ

Een vrijwilliger van een hulplijn neemt een telefoontje aan (foto: ANP)

Volgens een woordvoerder van Sensoor hebben nog nooit zoveel mensen contact gezocht met de landelijke luisterlijn als in het eerste kwartaal van dit jaar. In totaal zochten meer dan 22.400 mensen hulp. Dat is ruim 3500 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, een toename van bijna 20 procent.

'Alarmerend snel'

Het aantal bellers neemt volgens de woordvoerder 'alarmerend snel' toe en dat komt door de oplopende wachttijden in de GGZ. "En we kunnen hen niet helpen. Onze vrijwilligers kunnen wel een luisterend oor bieden, maar wij zijn geen psychiatrische zorginstelling."

De problemen met lange wachtlijsten zijn ook erg groot in Zeeland. De grootste psychiatrische zorginstelling in onze provincie, Emergis in Kloetinge, kampt sinds mei 2016 met lange wachttijden.

Tot elf weken wachttijd

De geestelijke gezondheidszorginstelling overschrijdt met enige regelmaat op onderdelen de norm voor wachttijden van maximaal vier weken. Uit recente cijfers blijkt dat patiënten de afgelopen maand soms wel tot elf weken moeten wachten tot ze geholpen konden worden.

"We ervaren de laatste jaren regelmatig knelpunten bij de wachttijden", zegt woordvoerster Nanon Doeland van Emergis. "Maar dat is niet constant. Het komt en gaat in golven. Het is ook niet aan één locatie of één ziektebeeld toe te schrijven. En wanneer het ergens voorkomt, proberen we het zo snel mogelijk op te lossen."

Ingang van Emergis in Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

De oorzaken lopen volgens Doeland uiteen, van een nog altijd toenemende vraag tot maatregelen vanuit de overheid, krapte op de arbeidsmarkt en de recente griepgolf. "Er komt de laatste tijd veel op de GGZ-instelling af. Zo moesten we een deel van onze bedden schrappen en meer ambulant gaan werken, patiënten thuis behandelen dus."

'Hele opgave'

"Dat was een hele opgave en het is nog te vroeg om te zeggen of die overgang bij ons goed heeft uitgepakt", vervolgt Doeland. De overgang naar meer ambulante zorg bij Emergis wordt volgens haar binnen nu en één of twee jaar geëvalueerd.

Daarnaast heeft Emergis volgens Doeland net als andere zorginstellingen veel moeite om de vacatures gevuld te krijgen. "Het is erg moeilijk om genoeg personeel te vinden dat goed geschoold is voor de posities die wij willen vullen. En als je al krap zit in je personeel en iemand is ziek of gaat op vakantie, dan heb je al snel te maken met langere wachttijden."

Onder de norm

Het beeld van te lange wachttijden herkent directeur Jan van Blarikom van de geestelijke zorginstelling Zeeuwse Gronden niet. "Wij zitten meestal onder de norm van vier weken." Dat komt volgens Van Blarikom deels door het verschil tussen de twee grootste Zeeuwse psychiatrische organisaties. "Wij werken altijd ambulant en hebben dus geen bedden. Als een patiënt opgenomen moet worden zijn wij wat dat betreft afhankelijk van Emergis. Dus het schrappen van bedden heeft ons niet getroffen."

De trend dat patiënten steeds meer thuis worden behandeld is voor Zeeuwse Gronden, die met name actief is in Zeeuws-Vlaanderen, dan ook geen probleem, zegt hij. "Wij zijn een wat jongere organisatie en wij weten niet beter dan dat je op die manier te werk gaat."

