Geert van Oorschot: 'Moeders Mooiste is mijn main focus'

Moeders Mooiste (foto: Laurens van Genderen)

Je kan wel zeggen, dat het lekker gaat met de band?

"Ja, het gaat heel lekker. We moeten afwachten wat de nieuwe single allemaal gaat doen. Maar de zin is er en de liedjes van de EP vind ik hartstikke leuk. Het is altijd leuk met de bandmaatjes, het zijn supermuzikanten. Moeders Mooiste is het ding waar we allemaal keihard voor willen vechten."

Vroeger schreef en zong je Engelstalig. Waarom nu in het Nederlands?

"Ik ben van de ene op de andere dag Nederlands gaan zingen en ik doe niks anders meer dan dit. Op de Rockacademie kan je ook overstappen naar engineering of business, maar voor mij was het duidelijk dat ik alleen maar muziek wilde maken. Ik wilde op de bühne staan en m'n liedjes aan de mensen laten horen."

We hebben de ambitie om een grote band te worden, dus je moet kritiek aankunnen."" Geert van Oorschot (Moeders Mooiste)

Hoe komen de nummers tot stand?

"Vaak schrijf ik de muziek akoestisch en dan kaats ik die door naar de band. We gaan de repetitieruimte in en met z'n allen kijken we hoe we dat tot iets van Moeders Mooiste kunnen krijgen. We hebben de ambitie om een grote band te worden, dus je moet kritiek aankunnen. 't Is niet dat ik alleen schrijf. Bram, Luuk en Koen komen ook met ideetjes aan. Daarom zijn we zo goed, we zijn goed met z'n vieren, We zijn een echte band. Alles zijn ónze liedjes."

Kom je nog vaak in Zeeland?

"Ik heb hier m'n ouders en familie, ik vind het hier hartstikke mooi. Ik kom graag in Zeeland, maar kom er niet zo vaak. M'n liedjes gaan niet over Zeeland, maar ik schrijf wel over dingen die ik daar heb meegemaakt."

Geert van Oorschot van Moeders Mooiste op bezoek in de Muziekmiddag (foto: Omroep Zeeland)

Geert van Oorschot uit Vlissingen was eerder frontman van de Zeeuwse band Geert & The Chiefs (mix van pop, reggae en funk). De band doorliep bandcoachingstraject PopAanZee en speelde onder meer op het Zeeland Nazomerfestival en in de Popronde. Daarna ging Geert studeren aan de Rockacademie in Tilburg. Voor een auditie ontstond daar de Nederlandstalige band Moeders Mooiste. Eerst combineerde hij dat nog met Geert & The Chiefs, maar dat bleek niet vol te houden. Moeders Mooiste maakt Nederlandstalige muziek met soms een stekelig randje, zowel qua muziek als tekst, zoals te horen was op de eerste EP Mannenpraat uit 2016. Voor de financiering van de tweede EP zette de band een succesvolle crowdfundingactie op. De EP Benen van Beton (2018) is geproduceerd door Jurriaan JJ Sielcken. Moeders Mooiste bestaat uit Geert van Oorschot (gitaar/zang), Bram Capel (gitaar/zang), Koen Beerkens (bas/zang), Luuk Timmermans (drums/zang).

Moeders Mooiste - Al Haar Dagen

Vorige maand sloten jullie een platencontract.

"Daar ben ik superblij mee. Dat zijn de mensen die ons verder kunnen brengen dan we zelf kunnen. Volgende maand is de EP presentatie: gaat superlekker klinken. Het is iets minder heftig dan het vorige EP'tje. Katers was misschien wat over de top. Dat hebben we toen allemaal zelf gedaan in een schuur, nu zijn we de studio ingedoken met een goede producer. Het klinkt professioneler en beter en we kunnen er trots op zijn."

Je zit in het laatste jaar van de Rockacademie. Wat gebeurt er daarna?

"Het plan is dat Moeders Mooiste lekker gaat, dat is mijn main focus. Het is geen heel zekere wereld, maar anders is het ook niet spannend. Dat er een album komt is eigenlijk wel zeker. Met de EP gaan we aftasten wat werkt. Uiteindelijk gaat het album sowieso anders klinken, maar er gaat wel een directe lijn naartoe."

Geert van Oorschot in de Muziekmiddag