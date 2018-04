Informateurs Kapelle: geen plek voor Gemeentebelang

Raadszaal Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

De informateurs, waaronder VVD-lijsttrekker Jon Herselman, zien geen mogelijkheden voor een gezonde samenwerking tussen de VVD en Gemeentebelang. Directe aanleiding zijn de twee emails van Gemeentebelang waarin de partij haar ongenoegen over het informatieproces en met name de rol van Herselman uitsprak.

Ongepast en niet constructief

In de brief nemen de informateurs afstand van de beweringen van Gemeentebelang: "Door dit in de vorm te doen zoals zij hebben gedaan (een e-mail aan uw raad en de pers) hebben zij de kennelijke opvatting gehad dit breed uit te meten, wat niet getuigt van een constructieve houding en simpelweg ongepast is."

Volgens de informateurs heeft Gemeentebelang zich niet gehouden aan een eerder gemaakte afspraak over de terugkeer van Peter Ganseman als wethouder. De partij zou namelijk met een andere kandidaat gaan komen.

Krappe meerderheid

Volgens de informateurs doet de voorgestelde coalitie met drie van de vier grootste partijen ook recht aan de verkiezingsuitslag in de gemeente Kapelle. Ondanks het verlies van zetels door SGP (-1) en CDA (-1) is er met de vier zetels van de VVD nog steeds een krappe meerderheid met 8 van 15 zetels in de gemeenteraad.

Ook de voorgaande vier jaar bestond de coalitie in de gemeente Kapelle uit VVD, CDA en SGP.