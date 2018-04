Wie komt op de erelijst ZLM Tour, net als Cancellara, Rowe en Lawless

Christopher Lawless (m) won in 2017 de ZLM Tour (foto: www.zlmtour.nl)

Sowieso wordt de wedstrijd voor het laatst gereden onder de naam ZLM Tour. De huidige naamgever stopt na de editie van morgen als belangrijkste geldschieter. Of de wedstrijd daarna nog verreden wordt, zal de komende maanden blijken. De organisatie is op zoek naar nieuwe geldschieters en heeft naar eigen zeggen vijftigduizend euro nodig om te blijven bestaan.

De organisatie is nu bezig om de 23e editie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Aan belangstelling geen gebrek, want op de deelnemerslijst prijken maar liefst 23 landen. Traditionele wielerlanden als Frankrijk, Denemarken, België, Nederland en Italië zijn van de partij. Het belangrijkste afwezige land is Noorwegen. Dat heeft waarschijnlijk met geld te maken, als gevolg van een financieel tekort bij de organisatie van het WK wielrennen in Bergen, vorig jaar.

Route vernieuwd

De route van de ZLM Tour is op de schop gegaan. Na de start in Goes rijden de renners via de Zeelandbrug, Schouwen-Duiveland en de Oosterscheldekering naar de Wacherse kust. Daarna wordt er gekoerst naar Zuid-Beveland en rijden de renners nog enkele plaatselijke rondjes in en rond Goes. In voorgaande jaren werd er over Tholen en de Oesterdam gereden.

Favorieten

De ZLM Tour maakt voor het elfde achtervolgende jaar deel uit van de Nations' Cup, een reeks internationale wedstrijden voor talentvolle renners in de leeftijdscategorie 18 t/m 23 jaar. Ook Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen maken deel uit van dit klassement. Deze wedstrijden zijn al gereden en de winnaars staan ook aan de start in Goes. James Whelan (Australië, 21) won de Ronde van Vlaanderen en Ziga Jerman (Slovenië, 19) was de sterkste in de Gent-Wevelgem.

Een andere favoriet voor de zege is Max Kanter uit Duitsland. Kanter (20) is ploeggenoot van Jarno Mobach uit Philippine bij Sunweb Development Team en werd tweede in de Ronde van Vlaanderen en achtste in Gent-Wevelgem. Op het laatste wereldkampioenschap werd Kanter zevende. In 2015 won Max Kanter (foto) het eindklassement nog van de Junioren Driedaagse in Axel.

Max Kanter (foto: Team Sunweb)

Andere sterke renners die meedoen zijn: Andreas Stokbro Nielsen uit Denemarken, Matteo Moschetti uit Italië, Alan Banaszek uit Polen, Robert Stannard uit Australië en Stan Dewulf uit België.

Zeeuwen aan de start

Aan de ZLM Tour doen dit jaar drie Zeeuwse renners mee. Timo de Jong uit Goes maakt deel uit van de nationale selectie van bondscoach Peter Zijerveld. Lars Oreel uit Goes en Wesley Mol uit Kapelle zijn opgenomen in de districtsploeg, die een wildcard heeft gekregen van de organisatie.

De erelijst van de ZLM Tour kent enkele bekende wielernamen. Zo won Fabian Cancellara in 2002, als toekomstig prof, de wedstrijd in Goes.

Erelijst ZLM Tour

laatste tien winnaars 2017 Christopher Lawless Engeland 2016 Amund Grøndahl Jansen Noorwegen 2015 Sören Kragh Andersen Denemarken 2014 Thomas Boudat Frankrijk 2013 Yoeri Havik Nederland 2012 Maxime Daniel Frankrijk 2011 Luke Rowe Wales 2010 Arman Kamychev Kazachstan 2009 Luke Rowe Wales 2008 Jacopo Guarnieri Italië

In 2017 was Christopher Lawless de sterkste in de ZLM Tour. Hij is prof bij Team Sky en eindigde vorige week woensdag nog als derde in de Scheldeprijs, die in Terneuzen van start ging.

Vorig jaar was Lawless (nu 22) de rapste in de sprint, voor de Belg Jasper Philipsen en Jeremy Lecrocq uit Frankrijk.

De ZLM Tour gaat om 12.30 uur van start vanaf de Markt in Goes. Het wordt een bewolkte dag met een maximumtemperatuur van circa zeventien graden. Er wordt weinig wind verwacht; een zuidwestenwind, kracht twee.

De finish is tussen 16.30-16.50 uur aan de Oranjeweg in Goes.

Wil je op de hoogte blijven van de ZLM Tour? Luister en kijk dan naar Omroep Zeeland. Op de radio zijn we vanaf 10.30 uur op de Markt in Goes aanwezig en volgen we de gehele middag de wedstrijd op de voet. Via een liveblog op onze website zijn de laatste ontwikkelingen in de koers te volgen. 's Avonds kun je op TV om 20.00 uur na ZeelandNU een extra lange samenvatting van de wedstrijd bekijken met analyses en reacties. En natuurlijk word je ook op de hoogte gehouden via onze Facebookpagina Fietsen in Zeeland.

