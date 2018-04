Zeeuws Museum krijgt predicaat dementievriendelijk (foto: Zeeuws Museum)

Sinds drie jaar geeft het Zeeuws Museum speciale rondleidingen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, onder de noemer 'Onvergetelijk Zeeuws Museum'. Tijdens de rondleidingen wordt meer stilgestaan bij bepaalde museumstukken, zodat er meer aandacht besteed kan worden aan bepaalde details.

Elke eerste vrijdag van de maand

Het dementieprogramma is geïnspireerd op het Meet Me at MoMA -programma van het Museum of Modern Art in New York. In het Zeeuws Museum worden deze dementievriendelijke rondleidingen elke eerste vrijdag van de maand gegeven.

Het certificaat werd uitgereikt na een gezamenlijk werkbezoek van de Statencommissie Economie en de gemeenteraad van Middelburg. Directeur Marjan Ruiter omschrijft het zelf als 'een bijzonder moment'.