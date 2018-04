Deel dit artikel:











BLØF zakt weg van nummer 1 en grijpt net naast record

De band BLØF is na tien weken verdreven van de koppositie in de Top 40. De nieuwe nummer 1 is Friends van Marshmello & Anne-Marie. BLØF was met de hit Zoutelande, samen met Geike Arnaert, op weg naar een record. Het nummer stond tien weken op de eerste plek, maar het record ontgaat de Zeeuwen nu ze van de eerste plek zijn gezakt.