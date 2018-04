Minderhoud mikt met zijn Dream Boy op Olympische Spelen

Bij Zeeland Outdoor International in Nieuw- en Sint Joosland maakte het paard Dream Boy afgelopen weekend zijn debuut op Grand Prix Niveau. Het leverde hem, met Hans Peter Minderhoud op zijn rug, de tweede plaats op in de Grand Prix Special. Minderhoud gaat in de komende tijd met drie paarden proberen de top te halen. Naast Glock's Dream Boy zijn dat Glock's Zanardi en Glock's Casper. Toch heeft Dream Boy bij Minderhoud een streepje voor. "Hij heeft een hele mooie uitstraling. Het is misschien een beetje vreemd om over je eigen paard te zeggen, maar ik vind hem de mooiste die er bij loopt. Daarnaast heeft hij een hele mooie piaffe passage."

Flirt en Johnson

Minderhoud moet zich op nieuwe paarden richten, omdat de paarden waar hij de afgelopen jaren mee aan de top stond te oud worden. "Vooral Flirt", zegt Minderhoud over het paard waarmee hij in 2016 nog de wereldbeker won. "Die is 17 jaar en zit aan het einde van de carrière. Voor Glock's Johnson geldt dat iets minder, maar voor de Olympische Spelen in Tokio is hij geen optie meer."

Dressuurruiter Hans Peter Minderhoud met het paard Glock's Dream Boy (foto: Omroep Zeeland)

Minderhoud over zijn oudste paarden en Dream Boy: 'zijn uitstraling is een pluspunt'

Daarom is het doel van Minderhoud om met Dream Boy de Olympische Spelen van 2020 te halen. Om dat te bereiken moet hij zijn 10-jarige paard nog wel beter leren kennen. "De ene keer ga je drie kwartier loswerken en dan zit hij er meteen goed in en de volgende keer denk je 'een halfuur is goed genoeg' en dan is hij nog heel jolig en fris. Die timing moet door ervaring beter worden."

Minderhoud hoopt zich komende zomer met Dream Boy al in de equipe te rijden voor het WK in de Verenigde Staten. Het is een ijkpunt richting de Spelen in Tokio. De ruiter is daar noodgedwongen al mee bezig. "Dat moet ook wel. Je moet jaren naar zoiets toewerken."

Medaille

Minderhoud maakte in 2008 zijn Olympisch debuut en won toen met Exquis Nadine zilver in de landenwedstrijd. In de individuele wedstrijd werd de combinatie toen vijfde. In 2012 werd Minderhoud niet geselecteerd, maar in 2016 was hij er wel weer bij. Met Glock's Johnson won hij toen geen eremetaal.