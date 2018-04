Zeeuwse musea laten hun pronkstukken zien

Museum Het Warenhuis

Het Warenhuis in Axel laat onder meer de 'Victoriabeker' zien, een beker die halverwege de negentiende eeuw door Koningin Victoria is geschonken aan een boerenfamilie uit de omgeving van Terneuzen.

Conservator Piet de Blaeij: "Koningin Victoria was namelijk gestrand voor de kust van Terneuzen, Ze is in een sloep naar de wal gebracht en werd ontvangen door een rijke boerenfamilie. En als dank heeft ze toen een vergulde beker gegeven."

Daarnaast is, wat De Blaeij betreft, de huidige expositie van Jean Kamps ook één van de pronkstukken uit de collectie van Het Warenhuis. "En dan vooral de reeks van 25 schilderijen geïnspireerd door het werk van Vincent van Gogh. Die zijn echt prachtig om te zien. En met deze expositie proberen we een brug te slaan tussen de historie en hedendaagse kunst."

Weer even op de kaart

De Blaeij is erg blij met de Nationale Museumweek. "Het zet de Zeeuwse musea namelijk weer even op de kaart. Mensen worden er op gewezen dat we er zijn en dat ze een museum kunnen bezoeken. En niet alleen in Frankrijk of Spanje als ze op vakantie zijn."

Schilderij van Jean Kamps (foto: Jean Kamps)

Ondanks dat veel musea moeite hebben om het hoofd boven water te houden, gaat het met Het Warenhuis redelijk goed. Volgens De Blaeij stijgen de bezoekersaantallen de laatste jaren, hebben ze weinig kosten, omdat er met vrijwilligers wordt gewerkt en krijgen ze gelukkig financiële ondersteuning van de gemeente. "We mogen dus niet klagen, maar we zijn ons ervan bewust dat we wel moeten blijven vernieuwen."

Gerestaureerde muurschilderingen

Binnenkort wordt er zelfs een nieuw gedeelte in het museum geopend voor publiek. Hier kunnen de bezoekers een aantal nieuwe gerestaureerde muur- en plafondschilderingen bekijken die vervaardigd zijn door voormalig eigenaar Clement Benedictus Antheunis. De schilderingen zijn gemaakt tussen 1909-1920.

Collectie het Warenhuis (foto: Museum Het Warenhuis)

Nog tot zondag staan alle pronkstukken in de schijnwerpers. Veel musea zijn gratis of met korting toegankelijk. En daarnaast organiseren veel musea tijdens deze Nationale Museumweek extra activiteiten.

Lees ook: