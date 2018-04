Schets debuteert in betaald voetbal

Siebe Schets (r) in het shirt van Go Ahead Eagles (foto: Orange Pictures)

In de 68e minuut kwam Schets in het veld voor Aaron Nemane. Op dat moment stond het al 1-3. Schets was in de slotfase nog dichtbij een doelpunt. Hij kopte een voorzet net aan de verkeerde kant van de doelpaal. Ondanks de 1-3 nederlaag was Schets toch trots op zijn debuut. "Fantastisch om in dit stadion te mogen spelen", zei hij in De Stentor. "Ik ben naar Go Ahead gekomen om me in de kijker te spelen en een contract af te dwingen. Daarover ga ik binnenkort in gesprek met de club. Ik ben in elk geval blij met hoe het gaat de laatste weken en koester mijn debuut. Mijn oma, ouders en vrienden zaten op de tribune voor me. Hopelijk komt er een vervolg."

Schets is nog speler van FC Twente, maar is dit seizoen verhuurd aan de club uit Deventer. Daar speelt hij vooral zijn wedstrijden in Jong Go Ahead Eagles. De afgelopen tijd scoorde hij 6 doelpunten in 3 wedstrijden en daardoor dwong hij een plek af in de wedstrijdselectie van de hoofdmacht. Zijn contract bij FC Twente loopt na dit seizoen af en wordt niet verlengd. Schets speelde sinds 2013 in de jeugdopleiding van FC Twente. Daarvoor kwam hij uit voor JVOZ in Vlissingen.

Augustine Loof (foto: www.fc-eindhoven.nl)

Andere Zeeuwen

Bij FC Eindhoven stond Augustine Loof uit Koewacht de hele wedstrijd in het veld. Zijn ploeg had tien uitwedstrijden op een rij niet gewonnen, maar kon nu eindelijk eens drie 'uitpunten' bijschrijven.

Voor de Zeeuwse trainers in de Jupiler League werd het geen fijne avond. Roy Hendriksen uit Middelburg verloor thuis met 1-2 van NEC en Gérard de Nooijer uit Oost-Souburg ging in eigen huis met 0-3 onderuit tegen SC Cambuur. Julius Bliek speelde de hele wedstrijd.

Voor Istvan Bakx uit Vlissingen werd het ook geen fijne avond. Hij stond in de basis bij FC Oss, maar werd in de 65e minuut gewisseld en zag zijn ploeg met 1-4 ten onder gaan tegen De Graafschap.