Jongen opgepakt met balletjespistool in zijn broek

Een 16-jarige jongen is aangehouden in Vlissingen, omdat hij een neppistool op zak had. Volgens de politie was het wapen niet van echt te onderscheiden. De jongen is vrijdag aan het einde van de middag opgepakt aan de Bonenburg in de wijk Bossenburgh.

Bedreiging met met een vuurwapen - archieffoto (foto: Geoffrey Fairchild) Een getuige belde rond 17.00 uur de politie met de melding dat er enkele jongens stonden, waarvan één een vuurwapen bij zich had. Agenten zagen de 16-jarige Vlissinger aan de Bonenburg, hij droeg een pistool onder zijn trui en in zijn broeksband. De jongen werd aangehouden en het wapen werd in beslag genomen. Rechter Na onderzoek bleek dat het om een balletjespistool gaat. Zo'n pistool is niet verboden, alleen mag het niet in het openbaar getoond worden. Na verhoor mocht de jonge Vlissinger naar huis. Hij moet zich op 3 mei tegenover de rechter verantwoorden.