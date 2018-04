Deel dit artikel:











Snelheidsduivels opgepakt na race over Sloeweg

De politie heeft gisteren drie Amsterdamse motorrijders aangehouden die veel te hard over de Sloeweg bij 's-Heerenhoek reden. Ze scheurden met 219 kilometer per uur over de provinciale weg. De toegestane snelheid is 100 kilometer per uur.

Motors in beslag genomen (foto: Politieteam Oosterscheldebekken) De hardrijders passeerden rond 20.00 uur een snelheidscontrole op de N62. Na een achtervolging met zwaailichten en sirenes wist de politie de motorrijders bij tankstation Vliete op de A58 te achterhalen. Het gaat om twee Amsterdammers van 28 en 29 jaar. De derde man is een 52-jarige man uit Almere. Award voor hardrijders De politie heeft de rijbewijzen van de mannen in beslag genomen. De officier van justitie bepaalt nog welke straf de mannen krijgen. Op de Facebookpagina van de politie Oosterscheldebekken krijgen de hardrijders gekscherend een award voor hardrijders toegekend.