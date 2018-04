Zeearend-gezin strijkt neer in Zeeland

Zeearenden in Zeeland (foto: Adri Clements)

Ecologisch adviseur Adri Clements heeft de jonge zeearenden vastgelegd. In Nederland zijn volgens de Vogelbescherming de laatste jaren vijf broedparen gezien.

De lengte van een volwassen zeearend bedraagt 70 tot 92 cm, de vleugelspanwijdte is 200 tot 250 cm en het gewicht 3,1 tot 7,5 kg. Een zeearend kan tot 20 jaar oud worden.

Vaker broedplaats

In de Slikken van Heen hebben zich de afgelopen jaren vaker zeearenden gemeld voor een broedpoging. In 2016 werd in het gebied een vergiftigde zeearend aangetroffen. Het dier was zo ernstig verzwakt dat hij niet meer kon lopen of vliegen.

