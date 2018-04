LIVEBLOG Peloton nog bijeen na snelle openingsfase in ZLM Tour

Parcours ZLM Tour 2018 (foto: Omroep Zeeland)

14.50 - Drie renners proberen weg te springen terwijl de bevoorrading in zicht komt in Vlissingen-Oost. Guillaume Millaseau uit Frankrijk, de Sloveen Jon Bozic en Stefan Bisseger uit Zwitserland proberen samen weg te rijden.

14.40 - Bij Vlissingen gaat een groot deel van het peloton onderuit. Renners van Portugal, Kazachstan en Slovenië lijken de voornaamste betrokkenen te zijn, het lijkt dat iedereen door kon rijden.

14.30 - Na 88 kilometer koersen neemt het peloton wat rust voor eten en drinken. Niemand maakt aanstalten om aan te vallen na de razendsnelle eerste uren van de koers waarin het peloton gemiddeld ruim 46 kilometer per uur reed.

14.21 - In het peloton rijdt ook een districtsploeg van Zuidwest Nederland mee. Lars Oreel uit Goes rijdt voor die ploeg. Zijn startplek in de ZLM Tour is voor hem een droom die uitkomt.

13.28 - Timo de Jong is de enige Zeeuw die voor de Nederlandse ploeg rijdt in de ZLM Tour. Voor De Jong is de thuiswedstrijd een speciale wedstrijd,

12.55 - Het peloton heeft Schouwen-Duiveland bereikt, onder hen rijden drie Zeeuwen mee. Timo de Jong, Lars Oreel en Wesley Mol rijden vandaag een thuiswedstrijd.

12.36 - De ploegen van Polen en Litouwen zijn er vandaag niet bij. De Pool Alan Banaszek was een van de favorieten voor de zege, maar doet dus niet mee vandaag.

12.30 - De renners zijn vanuit Goes vertrokken. Over 178 kilometer zullen we weten wie de ZLM Tour van 2018 heeft gewonnen.

12.13 - De renners hebben er duidelijk zin in vandaag. Twintig minuten voor de start staan ze al klaar bij de start.

11.31 - Om 12.30 gaan de renners van start in Goes. Na de start vertrekken de renners over de Zeelandbrug richting Zierikzee. Vervolgens rijden de coureurs over Neeltje Jans terug naar Noord-Beveland, om via Oostkapelle en Domburg en uiteindelijk Vlissingen weer koers te zetten naar Goes waar de finishstreep op de Oranjeweg getrokken is.