Teruglezen: liveblog over de 23e editie van de ZLM Tour

Parcours ZLM Tour 2018 (foto: Omroep Zeeland)

16.43 - Opmerkelijke beelden bij Wemeldinge waar niet alleen renners en volgwagens op het parkoers aanwezig waren.

16.28 - Matteo Moschetti wint na een sprint de ZLM Tour, de Belg Sacha Weemaes werd tweede en Max Kanter uit Duitsland derde.

16.21 - Nog vier kilometer te gaan, het verschil is slechts 35 seconden. Het door valpartijen uitgedunde peloton lijkt de kopgroep bij te gaan halen.

16.14 - De renners zitten in de laatste tien kilometer, het verschil is geslonken naar 1.10'. Het gaat spannend worden of de kopgroep het gaat halen.

16.10 - De Italiaanse ploeg gaat zich aan de voorkant van het peloton melden voor hun sprinter Matteo Moschetti. Ze zullen hard moeten werken om de kopgroep bij te halen want de verstandhouding is daar nog steeds goed.

16.04 - Het verschil is teruggebracht naar 1.55' met minder dan twintig kilometer te rijden.

15.56 - De kansen op een zege voor een van de drie koplopers begint nu toch wel aanzienlijk te worden. Met nog dertig kilometer te rijden blijft het verschil gelijk voor de kopgroep. De Fransman Millaseau maakt een goede indruk.

De kopgroep bij Kapelle (foto: Vincent Sinke)

15.48 - In het peloton gaan de Duitsers rijden, zij zullen Max Kanter willen brengen voor de sprint. Door het werk van de Duitse ploeg wordt het verschil iets kleiner, het drietal aan kop heeft nu 2.20' op het peloton.

15.35 - Met nog ruim 50 kilometer te rijden is het verschil van de koplopers opgelopen naar 2.40', de samenwerking in de kopgroep lijkt goed te verlopen.

15.20 - De drie koplopers hebben inmiddels een gat geslagen van 2.15'.

15.12 - Het is erg onrustig in het peloton, voor de derde keer was er een valpartij gemeld. Ondertussen is de voorsprong van de drie koplopers is inmiddels opgelopen naar een minuut. De Nederlandse renners zijn er tot nu toe nog niet in geslaagd om mee te springen, iets wat bondscoach Peter Zijerveld wel had willen zien.

15.07 - Bij 's-Heerenhoek is er weer een grote valpartij in het peloton. Timo de Jong uit Goes zou volgens de koersradio ook onderuit zijn gegaan.

15.04 - Millaseau is geen onbekende in het beloftenpeloton. Vorig jaar werd de Fransman tweede in Parijs-Roubaix voor beloften. Stefan Bisseger won in 2016 de junioren driedaagse van Axel.

15.00 - Er staat weinig wind vandaag waardoor een massasprint verwacht wordt. Volgens Piet Eversdijk zijn dit de favorieten voor de zege.

14.50 - Drie renners proberen weg te springen terwijl de bevoorrading in zicht komt in Vlissingen-Oost. Guillaume Millaseau uit Frankrijk, de Sloveen Jon Bozic en Stefan Bisseger uit Zwitserland proberen samen weg te rijden.

14.40 - Bij Vlissingen gaat een groot deel van het peloton onderuit. Renners van Portugal, Kazachstan en Slovenië lijken de voornaamste betrokkenen te zijn, het lijkt dat iedereen door kon rijden.

14.30 - Na 88 kilometer koersen neemt het peloton wat rust voor eten en drinken. Niemand maakt aanstalten om aan te vallen na de razendsnelle eerste uren van de koers waarin het peloton gemiddeld ruim 46 kilometer per uur reed.

14.21 - In het peloton rijdt ook een districtsploeg van Zuidwest Nederland mee. Lars Oreel uit Goes rijdt voor die ploeg. Zijn startplek in de ZLM Tour is voor hem een droom die uitkomt.

14.10 - De poging van Mäder is voor Westkapelle ten einde, Het peloton haalt hem bij na zeventig kilometer koersen. De vraag is nu of er een nieuwe aanval vanuit het peloton komt,

13.52 - Het avontuur van Gino Mäder is niet waarop Colin Herderscheid had gehoopt. De Luxemburger laat zich bij Vrouwenpolder terugzakken naar het peloton waardoor Mäder nu in zijn eentje vooraan rijdt.

13.45 - Het liet even op zich wachten maar de eerste echte ontsnapping van de dag is ontstaan. De Zwitser Gino Mäder en de Luxemburger Colin Herderscheid hebben een voorsprong van twintig seconden op het peloton.

13.28 - Timo de Jong is de enige Zeeuw die voor de Nederlandse ploeg rijdt in de ZLM Tour. Voor De Jong is de thuiswedstrijd een speciale wedstrijd,

12.55 - Het peloton heeft Schouwen-Duiveland bereikt, onder hen rijden drie Zeeuwen mee. Timo de Jong, Lars Oreel en Wesley Mol rijden vandaag een thuiswedstrijd.

12.36 - De ploegen van Polen en Litouwen zijn er vandaag niet bij. De Pool Alan Banaszek was een van de favorieten voor de zege, maar doet dus niet mee vandaag.

12.30 - De renners zijn vanuit Goes vertrokken. Over 178 kilometer zullen we weten wie de ZLM Tour van 2018 heeft gewonnen.

12.13 - De renners hebben er duidelijk zin in vandaag. Twintig minuten voor de start staan ze al klaar bij de start.

De renners van de ZLM-Tour staan klaar voor de start (foto: Omroep Zeeland)

11.31 - Om 12.30 gaan de renners van start in Goes. Na de start vertrekken de renners over de Zeelandbrug richting Zierikzee. Vervolgens rijden de coureurs over Neeltje Jans terug naar Noord-Beveland, om via Oostkapelle en Domburg en uiteindelijk Vlissingen weer koers te zetten naar Goes waar de finishstreep op de Oranjeweg getrokken is.