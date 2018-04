Vlissingse bodybuilder ziet af in voorbereiding op NK: "Mijn ziel is uit mijn lichaam"

"Het is alsof de ziel uit mijn lichaam is verdwenen. Zo zwaar was het de afgelopen tijd", aldus Van Burgh. De sportinstructeur trainde de afgelopen tijd 3 uur per dag en at bijna niets. "Het is de bedoeling dat iedere spier in je lichaam te zien is. Dan moet je zo weinig mogelijk vet hebben", legt Van Burgh uit. "Als ik uit eten ga in een restaurant neem ik mijn eigen bakje eten mee. En dan maar hopen dat ze het op willen warmen in de magnetron."

Ondanks de ontberingen heeft Van Burgh het er graag voor over. "Het is een soort verslaving. Zodra je op het podium staat ben je vergeten wat je er voor hebt moeten doen. Dat is een euforisch gevoel."

NK Bodybuilding

Zondag op het Nederlands kampioenschap doet Van Burgh mee in de categorie Classic Bodybuilding. Daarbij wordt minder gelet op spiermassa en meer op lichaamsverhouding. "Je benen, romp en armen moeten in verhouding zijn. Dat is het belangrijkste", legt Van Burgh uit. "Het is een vrij nieuwe categorie. De bond wil weer een beetje terug naar de jaren '70. Dat waren de hoogtijdagen van het bodybuilden met namen zoals Arnold Schwarzenegger. Bij mij is ook alles goed in proportie, daarom past de Classic-categorie het beste bij mij."

Van Burgh zet hoog in op het NK. "Ik wil in de top-3 eindigen. Dat zal lastig worden omdat ik nog vrij jong ben en weinig ervaring heb. Het wordt moeilijk, maar we hebben er alles aan gedaan. Ik ga er gewoon een mooie dag van maken."