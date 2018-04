Bloemenkwekers: Genieten van onze velden, maar blijf wel op de paden!

Tulpenkweker Philippe de Winter is zaterdagmiddag net buiten Absdale bezig om het plastic zeil van zijn tulpen af te halen. Er komt een druppel van zijn voorhoofd, door de warmte, maar een glimlach staat op zijn gezicht. "Ook de tulpenkweker geniet van dit prachtige plaatje."

De Winter is bezig met de eerste tulpen die deze lente uit zijn gekomen. Het zijn zeker niet de laatste, want tot half mei staan er verschillende soorten in bloei. De verschillende tulpenvelden vindt je eigenlijk door heel Zeeland, maar vooral rond Koewacht en Graauw zijn er meerdere velden te vinden die prachtig in bloei staan.

Blijf vooral van de bloemen af." Tulpenkweker Philippe de Winter

Voor een bloemenveld in de buurt van Vogelwaarde staat er een bordje: 'Verboden Toegang'. Dat is niet het geval bij Philippe de Winter. "Nee hoor, dat ziet er niet gastvrij uit. Van mij mogen mensen foto's maken van de bloemen als ze zich maar netjes gedragen." Zo ziet De Winter graag dat mensen die een mooi plaatje willen maken op de kleipaden tussen de bloemen lopen. "En natuurlijk; blijf vooral van de bloemen af."

Binnenkort halen de telers de koppen van de bloemen. De kans bestaat dus dat het schilderachtige beeld op sommige plekken ineens verdwenen is. In de zomer worden de bollen uit de grond gehaald en worden ze geëxporteerd naar onder andere Amerika, Engeland en Japan.

Tulpenveld bij Graauw (foto: Edy van Vliembergen)

Lees ook: