Hoek behoudt op het nippertje ongeslagen status in 2018

Hoek-trainer Jannes Tant (foto: Sjaak van der Salm)

Hoek zette meteen hoog druk tegen Rijsoord en dat resulteerde al snel in een grote kans voor Thomas van Renterghem, maar hij zag zijn kopbal op de paal belanden. Bij Hoek keerde vandaag aanvoerder Reguillo Vandepitte terug in de basis na een blessure. In de dertiende minuut kwam Hoek op voorsprong na een treffer van Bram Leroy, de aanvaller die Hoek na dit seizoen gaat verlaten scoorde uit een teruggelegde voorzet van Fabian Wilson.

Vlak na de rust gaat het echter mis voor Hoek. Vanaf de aftrap scoort Rijsoord via Khalid Rahli de gelijkmaker. Zes minuten later wordt het zelfs 2-1 door een goal van Chris Promes. Even daarvoor miste Sidy Ceesay een grote kans voor Hoek. Na 65 minuten kreeg verdediger Yoshi Verbrugge een rode kaart na een harde tackle. Hoek leek daarna af te stevenen op de eerste nederlaag van dit jaar, maar Thomas van Renterghem tikte in de 94e minuut de 2-2 binnen en zorgde er zo voor dat Hoek zijn ongeslagen status kon behouden.

Derde periode

Door het gelijke spel verliest Hoek wel de koppositie in de Hoofdklasse B aan 's-Gravenzande, maar die ploeg komt volgende week op bezoek in Hoek.

Scoreverloop

0-1 Leroy (13)

1-1 Rahli (46)

2-1 Promes (52)

2-2 Van Renterghem (90+4)

Bijz. rode kaart voor Yoshi Verbrugge (65)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van den Bergh, Verbrugge, Chergui, Vandepitte, Vitukynas (Beshliaha/68), Leroy (Zeegers/85), Van Renterghem, Ceesay (Akindayini/55), Impens