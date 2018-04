Matteo Moschetti wint ZLM Tour na sprint

In de eerste honderd kilometer werd er erg hard gekoerst door de renners. Verschillende vluchtpogingen hadden geen kans van slagen. Pas na Vlissingen was de eerste kopgroep een feit. In een chaotische fase waarin drie valpartijen plaatsvonden, wisten drie renners weg te glippen.

Guillaume Millaseau uit Frankrijk, de Sloveen Jon Bozic en Stefan Bisseger uit Zwitserland wisten goed samen te werken en op die manier een verschil van maximaal 2.50' bij elkaar te fietsen.

De kopgroep wist lang stand te houden door goed samen te werken terwijl het in het peloton chaotisch was door meerdere valpartijen waar ook Timo de Jong uit Goes bij lag. Uiteindelijk besloot de Duitse ploeg te gaan rijden om het verschil te verkleinen. Dit lukte deels want het verschil ging omlaag maar nog steeds bleef het drietal op een voorsprong die bedreigend was voor de sprinters.

De drie koplopers in de ZLM Tour (foto: Vincent Sinke)

Met minder dan tien kilometer te rijden was het verschil nog steeds rond de minuut waardoor ook de Italiaanse ploeg zich ging melden aan de voorkant van het peloton voor Matteo Moschetti. In de laatste kilometers bleef het lang onduidelijk of het peloton nog op tijd kwam voor de sprint of dat de vluchters met de zege aan de haal gingen.

De inspanningen van de Italiaanse ploeg waren niet voor niets want de kopgroep werd bijgehaald waarna Matteo Moschetti de sprint won voor de Belg Sasha Weemaes en de Duitser Max Kanter. Timo de Jong uit Goes kwam in het peloton als twintigste over de streep en was daarmee de beste Zeeuw.

UCI Nations' Cup: ZLM Tour

178 km, Goes-Goes 1. Matteo Moschetti Italië 3:51.23' 2. Sasha Weemaes België z.t. 3. Max Kanter Duitsland z.t. 4. Pierre Barbier Frankrijk z.t. 5. Ziga German Slovenië z.t. 18. Jim Lindenburg Nederland z.t. 19. Youri van Iersel district Zuid-West Nederland z.t. 20. Timo de Jong Nederland z.t. 36. Lars Oreel district Zuid-West Nederland z.t. 112. Wesley Mol district Zuid-West Nederland + 6.02'

De ZLM Tour is een landenwedstrijd die meetelt voor de UCI Nations' Cup. Het landenklassement van de ZLM Tour werd gewonnen door Duitsland.