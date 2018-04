Kloetinge blijft door overwinning meedoen in de subtop

Marcel Lourens (foto: Omroep Zeeland)

Bij Kloetinge debuteerde Ramon Janson in de basis, na lang blessureleed. Janson raakte eind vorig seizoen als speler van MZC'11 geblesseerd, maar werd in de tussentijd getransfereerd naar Kloetinge. In de eerste helft gebeurde weinig. Het was dan ook niet verwonderlijk dat beide ploegen met een 0-0 stand de kleedkamers opzochten.

Kloetinge begon de tweede helft in een ongewijzigde opstelling maar na een klein kwartiertje was trainer Marcel Lourens het zat en bracht hij Remco van Tiggele in de ploeg voor Ramon Janson. En dat bleek een gelukkige wissel, want meteen bij het eerste balbezit was het diezelfde Van Tiggele die de 1-0 scoorde voor de Bevelandse formatie. En een minuut of twintig later had trainer Marcel Lourens opnieuw een goede hand qua wisselen. Want een minuut nadat Özgan in het veld kwam voor de Bonte was het Roy Mulder die de score voor Kloetinge verdubbelde en er 2-0 van maakte. Kloetinge kreeg na de 1-0 meer kansen en wint verdient, hoewel het een slechte wedstrijd was.

Scoreverloop

1-0 Van Tiggele (60)

2-0 Mulder (81)

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, Van den Dries, De Jonge, Jansen, Van Keulen (Quinten/70), Van Vooren, Mulder, Janson (Van Tiggele/58), De Bonte (Özgan/80) , Van der Poel