Bruse Boys verspeelt in blessuretijd overwinning in degradatiekraker

Rentree

Na het vertrek van Ti-Jey Bins afgelopen winter en de blessure van Jarno Kloet werd Bruse Boys gedwongen een beroep te doen op oudgediende Giljam, die jarenlang het Bruse doel verdedigd had. Bij zijn rentree was hij gelijk belangrijk, in de 59e minuut stopte de ervaren keeper een penalty van Tuitel. Bruse Boys stond toen al op voorsprong omdat Michel Maaskant in de 11e minuut de score opende. Hij schoot van de rand van het strafschopgebied de bal onder de Nieuwenhoorn-doelman.



Nieuwenhoorn bleef aandringen en kreeg laat in de tweede helft de beloning die het zocht; Tom Sleeuwenhoek bezorgde de bezoekers een punt en houdt Bruse Boys voorlopig op de enige degradatieplek in de 1e klasse B. Tot overmaat van ramp kwam de andere concurrent, SHO, terug van een 3-1 achterstand naar een 3-6 overwinning waardoor die ploeg nu uit zicht raakt.

Scoreverloop:

1-0 Maaskant (11)

1-1 Sleeuwenhoek (90+1)



Tuitel (Nieuwenhoorn) mist penalty (59)

Opstelling Bruse Boys:

Mark Giljam, Ketting, Olaf Willemse, Vroegindeweij, Koen van de Berge, Mats Willemse, Maaskant, Den Hollander (Domenique van de Berge), Pronk (Von Unen/65), Adelaar, Van 't Hof