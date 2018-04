Haiku's brengen rust op grens met België

De gedichten zijn geschreven door negen dichters uit Zeeuws-Vlaanderen en België. Onder hen is initiatiefnemer Jaap Boekhout. Hij is blij met de locatie in de natuur. "Een haiku is een foto-impressie in woorden uitgedrukt. Je kijkt de natuur in of de stranden op. Wat je ziet, probeer je in drie regels en zeventien lettergrepen uit te drukken. Wat je in de natuur gezien hebt, beleef je nu in woorden."

Een haiku is een dichtvorm die bestaat uit drie regels. De eerste regel bevat vijf lettergrepen. De tweede regel heeft zeven lettergrepen en de laatste regel telt er vijf. De dichtvorm komt uit Japan en drukt een ogenblik uit in woorden.

Een van de haiku's bij Cadzand-bad (foto: Omroep Zeeland)

De gedichten werden onthuld door wethouder Peter Ploegaert van de gemeente Sluis, Herman van Rompuy, oud-premier van België en dijkgraaf Toine Poppelaars. De haiku's zijn te vinden bij natuurgebied het Zwin op de grens met België, ter hoogte van camping de Zwinhoeve.