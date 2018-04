Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal 14 april

De Meeuwen heeft een reuzenstap gezet op weg naar de titel in de 2e klasse E. Vandaag won de ploeg voor de derde keer in acht dagen tijd door een overwinning in en tegen Nieuwdorp. Bovendien zag het vandaag de nummers twee tot en met zes van de ranglijst allemaal punten verspelen. De uitslagen van de wedstrijden in het Zeeuwse amateurvoetbal kunt u hieronder nog eens uitgebreid teruglezen.