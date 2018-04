TOP Arnemuiden heropent veldseizoen met krappe nederlaag

TOP Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

TOP Arnemuiden en Tweemaal Zes hielden elkaar lang in evenwicht, het lukte geen van beide ploegen een ruime voorsprong uit te bouwen. Met nog enkele minuten op de klok leidde de thuisploeg nog, maar Tweemaal Zes kwam in de slotminuten langszij en scoorde zelfs nog de winnende treffer, waardoor TOP Arnemuiden met lege handen achterbleef. De achterstand van TOP Arnemuiden op DeetosSnel bedraagt nu zes punten, waardoor promotie voor de Arnemuidenaren snel uit zicht raakt.



Volgende week speelt TOP Arnemuiden tegen laagvlieger DOS.





Later volgen nog beelden van deze wedstrijd.