Man vlucht na drugscontrole en eindigt in sloot

Politieauto (foto: oz)

Belgische en Nederlandse agenten hielden bij de grens van Sas van Gent en Zelzate een drugscontrole. Rond 20.40 uur zagen zij dat een auto met een Engels kenteken vanuit Sas van Gent kwam en plotseling rechtsaf de Poelstraat inreed. De agenten zetten de achtervolging in.

Op zijn kop in de sloot

Na enkele bochten zag de politie dat de auto aan de linkerkant van de Poelstraat, op het grondgebied van Assenede, op zijn kop in de sloot terecht was gekomen. Meerdere hulpdiensten rukten uit. De nog onbekende bestuurder kon na enige tijd uit de auto worden bevrijd. Hij is met onbekende verwondingen naar een Belgisch ziekenhuis gebracht.

De politie stelt een onderzoek in naar het incident.