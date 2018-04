Deel dit artikel:











Brand op de Markt in Middelburg

In een bovenwoning aan de Markt in Middelburg is afgelopen nacht rond 1.00 uur brand uitgebroken. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Na de melding schaalde de brandweer snel op naar een middelbrand. Twee blusvoertuigen en een ladderwagen werden ingezet. Een half uur na de melding kon het sein brand meester worden gegeven. Over de schade is niets bekend. Volgens HV Zeeland zijn er geen gewonden gevallen.