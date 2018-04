Man botst onder invloed van alcohol en drugs tegen boom

De 28-jarige bestuurder uit Zierikzee verloor rond 20.25 uur de macht over het stuur. Er zaten nog drie andere personen in de auto. De vier zijn door ambulancepersoneel onderzocht, één moest mee naar het ziekenhuis.

Alcohol en cocaïne

De bestuurder is aangehouden, omdat uit een ademtest bleek hij bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. De man moest daarna ook nog een speekseltest ondergaan, daar kwam aan het licht dat hij cocaïne had gebruikt. Vervolgens is een bloedtest afgenomen, de uitslag daarvan is over tien dagen bekend.

De man uit Zierikzee is overgebracht naar een politiecellencomplex, waar hij zondag zal worden verhoord.