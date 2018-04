Deel dit artikel:











Van de Ven derde bij MXGP in Portugal

Nancy van de Ven uit Vlissingen is bij de tweede wedstrijd van het wereldkampioenschap motocross op de derde plaats geeïndigd. Van de Ven sprokkelde veertig punten bij elkaar in de MXGP van Portugal. In de tussenstand om de wereldtitel staat Van de Ven op de derde plek.

Nancy van de Ven (foto: Remco van Son Aubroeck) Zaterdag eindigde van de Van de Ven bij de eerste wedstrijd in Agueda op de tweede plaats achter Courtney Duncan uit de Verenigde Staten. Vandaag werd Van de Ven vierde in de wedstrijd, die opnieuw door Duncan gewonnen werd. Dit is de nieuwe stand na MXGP van Trentino en de MXGP van Portugal. Wereldkampioenschap motocross stand na twee wedstrijden 1. Courtney Duncan Verenigde Staten 90 2. Larissa Papenmeier Duitsland 87 3. Nancy van de Ven Vlissingen 80 4. Kiara Fontanesi Italië 74 5. Amandine Verstappen België 67