Goese ouderenbonden boos over parkeren bij ADRZ

Goese ouderenbonden vinden het parkeerbeleid van ziekenhuis ADRZ in Goes onacceptabel. In een brief aan de directie uiten ze hun onvrede over de afstand die ouderen te voet moeten afleggen van de parkeerplaats naar de ingang van het ziekenhuis.

ADRZ in Goes (foto: Omroep Zeeland) De afgelopen maanden is de hoofdingang van het ziekenhuis autoluw gemaakt. Alleen patiënten met spoed mogen nog tot de hoofdingang rijden. Ook is het parkeerterrein bij het ziekenhuis opnieuw ingericht. Zeer onvriendelijke situatie De ouderenbonden spreken sindsdien over een zeer cliëntonvriendelijke situatie. "Hierdoor zijn de mensen genoodzaakt, al dan niet in een rolstoel, enkele tientallen meters door weer en wind tegen een licht hellend terrein op, naar de entree te lopen." De ouderenbonden roepen in de brief de directie van het ADRZ op om op korte termijn de situatie te herzien en het weer mogelijk te maken om voor de deur afgezet en opgehaald te worden. Lees ook: Plaatsen voor 'kort parkeren' bij ADRZ in Goes