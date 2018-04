Eindelijk komt het Kennedy Retailpark tot leven

Projectbegeleider Nico Boussen is blij dat het eindelijk zover is: "De voorbereidingsperiode was heel lang. Maar ja, toen alles eenmaal rond was, is het ook heel snel gegaan. We hebben april vorig jaar de eerste paal geslagen en de laatste invullingen vinden nu plaats."

Jammer dat de Noordstraat leegloopt. " bezoeker Kennedy Retailpark

Druppelsgewijs openen de winkels; Carpet Right, Kwantum, Action, Agrimarkt en Jysk. Er komen veel bezoekers op af. "Wat een verbetering voor Terneuzen qua winkels," zegt een voorbijganger. Maar er is ook kritiek. "Ik vind het ook wel weer jammer dat de Noordstraat leegloopt," zegt een andere bezoeker.

Protest winkeliers

Het plan voor het winkelcentrum stuitte dan ook op veel protest bij winkeliers in de binnenstad en het naastgelegen Winkelcentrum Schuttershof. Zo kampt de Noordstraat, de winkelstraat van Terneuzen, al langere tijd met leegstand. Volgens Boussen is er geen sprake van oneerlijke concurrentie. "Het formaat van de winkels dat hier zit, die krijg je echt niet in het centrum geplaatst. Dan zou je het één en ander moeten slopen in en dat wil je ook niet."

De winkels van het Kennedy Retailpark zijn al klaar. Aan de appartementen erboven wordt nog gewerkt (foto: Omroep Zeeland)

Binnenkort komt er horeca in het laatste leegstaande winkelpand. Medio bouwvak worden de appartementen die bij het winkelcentrum komen opgeleverd. Boussen: "En dan hebben we weer een project afgerond."