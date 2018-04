Bewoners stelen bedrijfsauto van Tragel

(archieffoto) (foto: ANP)

De 22-jarige man werd afgelopen nacht binnengebracht in het politiebureau in Terneuzen. Hij vertelde aan de agenten dat hij samen met een medebewoner een auto van Tragel had meegenomen. De mannen waren gaan rijden, mogelijk in botsing gekomen en hadden vervolgens de auto met een lekke band achtergelaten bij het busstation in Terneuzen. Ook gaf de man aan geblowd te hebben en niet helemaal helder meer te zijn.

Bij navraag bij Tragel Zorg bleek de auto inderdaad weg te zijn, ook was er in het kantoor van de instelling ingebroken. De 22-jarige man is daarop aangehouden.

De auto werd later die nacht aangetroffen in de Wulpenbek in Hoek. De tweede man, een 17-jarige bewoner van de instelling, is vanmiddag in Clinge aangehouden.