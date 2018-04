Weekendje Zeeland maakt een hoop goed voor gepensioneerd postmedewerker

Hij ontving vervolgens cadeaus uit het hele land, waaronder een weekendje Nieuwvliet waar hij momenteel van geniet.

Op zijn zestiende startte Nossent met werken bij de PTT, nu hij bijna 66 wordt, mocht hij met pensioen. Op zijn laatste werkdag kreeg hij van zijn leidinggevende tussen de bedrijven door een cadeau overhandigd, een velletje postzegels. Van een officieel moment was verder geen sprake.

Halve eeuw trouwe dienst

Nossent mocht later nog uiteten met een paar van zijn collega's, maar hij vond het pijnlijk dat er op zijn laatste werkdag niet stilgestaan werd bij zijn halve eeuw trouwe dienst. Een collega van hem was zo verontwaardigd dat hij in de pen klom. Landelijke media pikten het verhaal op, waarna Nossent overspoeld werd met cadeaus.

Op zijn laatste werkdag kreeg de medewerker alleen dit velletje postzegels (foto: Omroep Zeeland)

Ook slijterijmeisje Petra de Boevere uit Breskens trok zich het lot van de gepensioneerde postmedewerker aan, ze startte een actie via Twitter met het gevolg dat Bertus Nossent nu een weekend gratis op camping Zonneweelde in Nieuwvliet verblijft. Daarnaast mag hij gratis uit eten bij restaurants in de buurt en hij was zelfs welkom bij een kapper in de regio.

Hopen op verandering

Toch was het hem naar eigen zeggen niet om alle cadeaus te doen. Hij hoopt dat er iets zal veranderen bij Post NL en er weer meer oog komt voor de medewerkers. Hij heeft daarover al een gesprek gehad met de directeur.

