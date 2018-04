Sterk VC Vlissingen boekt belangrijke zege

Mart de Kroo van VC Vlissingen scoort drie keer tegen EHC (foto: Paul ten Hacken)

Gehavend team

VC Vlissingen kent een waslijst aan blessures ging met slechts drie wissels naar EHC toe. Op de bank zaten doelman Karim Ben Sellam (als veldspeler), doelman Louis Ficq en de 48-jarige Jacques Blijlevens, die afgelopen week aan de selectie is toegevoegd. Ondanks de magere bezetting speelde Vlissingen een goede eerste helft. De bezoekers waren veel sterker en kwamen op een 0-1 voorsprong door een treffer van Mart de Kroo. Niet veel later zorgde dezelfde de Kroo voor de 0-2 door een fraai afstandsschot raak te schieten. EHC had geen antwoord op het spel van Vlissingen, maar de bezoekers verzuimden om de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. Kort voor rust kwam de thuisploeg zelfs op 1-2 na een rake kopbal van Mitch Kok.

Sterk Vlissingen

In het tweede bedrijf bleef Vlissingen oppermachtig. Na een overtreding op Steve Schalkwijk mocht Hoessein Bouzambou vanaf de stip de 1-3 aantekenen. De thuisploeg had niet veel in te brengen en de gasten kregen genoeg mogelijkheden om verder uit te lopen. Mart de Kroo zorgde met zijn derde treffer van de middag voor de verdiende 1-4 eindstand. De 48-jarige Jacques Blijlevens viel in de 82e minuut in en debuteerde daarmee in de Hoofdklasse.

Ranglijst

De laatste zege van Vlissingen was op 4 maart, thuis tegen EHC. Daarna werd er vier keer op rij niet gewonnen. Door de zege neemt de ploeg afstand van de onderste plaatsen.

Scoreverloop

0-1 De Kroo (11)

0-2 De Kroo (20)

1-2 Kok (36)

1-3 Bouzambou (55/pen)

1-4 De Kroo (82)

Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Manuhuwa, Ragut (Blijlevens/82), Milton Roemeratoe, El Hattach, Weeda, De Kroo, Schalkwijk, Nyemb, Bouzambou