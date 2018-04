Tawfik bezorgt GOES zege op Baronie

Sherief Tawfik (foto: Rene van der Vliet)

In de eerste helft gebeurde weinig. GOES kreeg kansjes via Jan Paul van Hecke (kopbal) en Erwin Franse (schot). Balverlies van Baronie-speler Gianni Tiebosch (volgend seizoen actief voor Hoek) leidde tot een terugspeelbal van een van de Baronie-spelers. De inzet belandde op de paal naast keeper Robbert van Oorschot.

De ploeg uit Breda kreeg kansjes via Jason Tjien-Fooh (ex-Kloetinge) en Quinton Eugenia, maar twee keer redde GOES-keeper Brian Meulmeester.

Ook in de tweede helft gebeurde aanvankelijk weinig. Het duurde lang voordat er een doelpunt viel. Twaalf minuten voor tijd scoorde Sherief Tawfik. De verdediger lette goed op bij een corner van invaller Francis Kabwe Manengela, die doorgekopt werd.

Baronie zocht daarna de aanval waardoor er nog kansen waren voor GOES-aanvaller Erwin Franse en Baronie-speler Jaimy Kankam.

In de slotseconden was nog een opmerkelijk beeld. GOES-keeper Brian Meulmeester redde bij een vrije trap. Hij schoot daarna uit. De arbiter floot daarna af. De uittrap van Meulmeester hobbelde in het duel van Baronie, maar de inzet leverde geen doelpunt op omdat de arbiter al afgefloten had.

Later vandaag kun je beelden van GOES-Baronie kijken op Omroep Zeeland TV en deze website.

Scoreverloop

1-0 Tawfik (78)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Sherief Tawfik, Jan Paul van Hecke, Dekker, Wolff (Rentier/90), Hollemans, De Vlieger (Van de Woestijne/73), Franse, Wissel, Kroon (Kabwe Manengela/66)