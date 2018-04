Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal zondag 15 april

In de hoofdklasse boekten GOES en Vlissingen zeges. GOES won met 1-0 van Baronie en Vlissingen was met 1-4 te sterk op bezoek bij EHC. In de derde klasse boekte Terneuzen een 9-2 monsterzege op Breskens. In de vijfde klasse won Vogelwaarde de topper van NVS.

(foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse B Vlissingen wint voor het eerst sinds 4 maart weer een wedstrijd. Ook toen was EHC de tegenstander. Door een waslijst aan blessures moet VC Vlissingen een beroep doen op de 48-jarige (invaller) Jacques Blijlevens De uitslagen hebben voor GOES en Vlissingen geen gevolgen voor de stand. Lees ook: Tawfik bezorgt GOES zege op Baronie

VC Vlissingen boekt belangrijke zege 2e klasse E Met een krappe zege op Zundert blijft Zeelandia Middelburg in het spoor van de nummer zes Beek Vooruit. 3e klasse A In de eerste helft kon Breskens het doelpuntengeweld van Terneuzen nog volgen met een 4-2 ruststand. Maar na rust liet Terneuzen geen steken liggen in de derby. 4e klasse A



Clinge wint met 3-0 van WVV'67 en blijft de ploeg met het minste puntenverlies 5e klasse A



Vogelwaarde wint de topper van NVS en staat nu alleen aan kop Lees ook: Uitslagen en standen amateurvoetbal