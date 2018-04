Golfers Grevelingenhout op weg naar kruisfinales

Golfers Grevelingenhout winnen van De Pan (foto: Jonathan Willis)

De zege van Grevelingenhout was te danken aan de resultaten van de koppels Zino Meesen/Rutger Wessels en Bas Post/Ivar van Leijsen. Zij haalden bij het onderdeel Foursomes vier punten binnen. Bij het individuele deel ging het gelijk op met De Merwelanden, daar deelden beide clubs de punten. Door de zege staat Grevelingenhout nu met zes punten uit vier gespeelde wedstrijden op de tweede plek.

De eerste twee plekken in de hoofdklasse geven recht op een plek in de kruisfinale waarbij de beste vier ploegen van Nederland strijden om in de finale te komen. Door de zege op zaterdag maakt Grevelingenhout kans om landskampioen te worden. Met nog twee wedstrijden te spelen moeten de golfers uit Bruinisse nog wel op het doelsaldo letten. Houtrak kan namelijk met drie zeges op een gelijk puntenaantal komen.